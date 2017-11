Perú: Recuperan uno de los geoglifos “más enigmáticos y antiguos”, desaparecido por años (FOTO)

Del gigantesco dibujo de una ballena asesina, característico de la iconografía de la cultura Nasca, sólo se conservaba una fotografía tomada cinco décadas atrás

Un equipo de arqueólogos peruanos liderado por Johny Isla Cuadrado, responsable de la Oficina Descentralizada de Cultura de la región Ica, logró hallar y recuperar uno de los geoglifos “más enigmáticos y antiguos del circuito Palpa-Nasca”, informa el periódico La República.

Se trata de un geoglifo que representa a una orca, o ballena asesina, y mide alrededor de 60 metros. Fue fotografiado por primera vez en los años 60, si bien posteriormente se dio por perdido. El equipo arqueológico logró hallar la impresionante figura, que “corre un grave peligro” por el tráfico de personas en los terrenos donde fue construida, y recuperarla, apunta el medio peruano.

“A diferencia de las líneas de Nasca, el geoglifo de la orca está dibujado en la ladera de una colina, lo que indica que se trata de uno de los geoglifos más tempranos de la región”, explicó Johny Isla Cuadrado. Asimismo, recordó que “otros geoglifos de este tiempo los hay en Palpa, cosa que casi no sucede en Nasca, donde la mayoría de líneas y geoglifos están dibujados en zonas planas”.

