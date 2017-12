Ganadores de medallas de oro para Nicaragua con cheques sin fondo

La atleta Judith de los Ángeles Sierra Orozco se quejó que no pudo retirar un cheque de 50 mil córdobas en premio tras ganar una medalla de oro en los recién pasados Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017, después que la Federación Nicaragüense de Lucha Aficionada (Fenila), dirigida por Ardeshir Zack Asgari, les prometiera entregárselos.

“Ardeshir me dio un cheque y entonces ayer (el martes) fui al banco, pero cuando llegué me dijeron que no tenía fondos”, dijo Sierra, quien junto con Arleth Jarquín fueron las únicas que lograron una medalla de oro a Nicaragua por medio de la disciplina de lucha.

Explican ellas que Ardeshir Zack Asgari, antes de los Juegos Deportivos Centroamericanos, les había prometido a sus atletas lo siguiente: “Voy a dar 50 mil córdobas en premios a los miembros de la Selección que ganen medalla de oro y un millón de córdobas al equipo que gane primer lugar”.

“Hasta perdí una oportunidad de trabajo, confié en su palabra de que iba a recibir el dinero este mes de diciembre. No puede ser posible que la federación no tenga fondos si no se compitió en ningún torneo este año”, se quejó Sierra, tras decir que dejará de ser atleta debido a sus condiciones económicas.

Agrega Sierra que ella debería de recibir más dinero al haber logrado otra medalla de oro por equipo en estos juegos, de alto nivel deportivo en la región centroamericana.

Ardeshir Zack Asgari hace aclaración

El directivo de Fenila afirma que entregó los cheques a las dos atletas que ganaron la medalla de oro, “les dije que el cheque lo cobraran en enero, entre el 5 y 10 de enero. Así que estén tranquilos, les vamos a pagar la próxima semana, ese fue el acuerdo”, dijo al diario La Prensa este entrenador.

Sin embargo la destacada atleta nicaragüense Sierra respondió a estas aclaraciones que “Don Ardeshir nos dijo que lo cobráramos cuando quisiéramos (el cheque)”, agregó.

Pero Ardeshir Zack Asgari dice que en los primeros días de enero se les estará entregando el dinero a los atletas y después convocará a una conferencia de prensa.

Sin embargo los atletas que han sido perjudicados también anunciaron para los próximos días o inicios de enero, estarán llevando a cabo una convocatoria a los medios de comunicación para exponer varias anomalías.

El Presidente de la Fenila, Azgari, hasta hizo el anuncio en ese momento que entregará un millón de córdobas a los atletas que obtengan medallas, “una parte del dinero será de mis fondos y el resto se tomará de la Federación, esto como reconocimiento al esfuerzo realizado por los y las jóvenes”.