Ministro de Defensa rechaza que militares gobiernen en Venezuela

Caracas (Xinhua) — El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó hoy miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no “gobierna” el país ni está en búsqueda de “espacios que no le competen”.

En un encuentro con los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) en Caracas, el general se refirió a algunos sectores que “divulgan” una “imagen” distorsionada del sector castrense venezolano.

“Han proyectado a nivel internacional que los militares gobernamos este país. No. Nosotros no queremos gobierno, sino trabajar junto al pueblo (…) No buscamos espacios que no nos competen”, señaló Padrino López.

De igual forma reiteró la capacidad de las FANB en “cualquier ámbito” de la “defensa integral multidimensional” frente a las “amenazas” sobre el gobierno.

El gobierno venezolano atribuye las dificultades para adquirir alimentos y medicina, así como dinero en efectivo, a “la guerra económica” de sectores adversos a nivel local y externo.

En ese sentido, Padrino López apuntó la amplitud castrense en el abordaje integral de la defensa “en lo político, económico, social y productivo”.

En cuanto a la diversificación productiva, el ministro recordó que Venezuela debe enfrentarse al “juego” de los “grandes lobbies (cabildeos) petroleros”, así como a las “corporaciones mediáticas” y el “emporio financiero y militar”.

Luego de asegurar que hallará la “fórmula perfecta para avanzar ante las dificultades”, el jefe castrense dijo encontrar en los CPT la manera “más genuina” en el “fortalecimiento del socialismo del siglo XXI”.