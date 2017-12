VIDEO: Limpiadoras de hoteles de 5 estrellas lavan tazas con escobillas para el inodoro

El personal de limpieza de tres hoteles de lujo de la ciudad de Harbin (China) ha sido filmado utilizando la misma escobilla para lavar inodoros, lavabos y hasta los cubiertos y vasos de las habitaciones, reporta South China Morning Post.

El video en cuestión fue grabado con cámara oculta por un reportero del portal Pear Video mientras era becario sucesivamente en los hoteles Sheraton, Shangri-La y Kempinski.

En las imágenes puede verse a las limpiadoras del Shangri-La y del Kempinski fregando las tazas de habitaciones con la misma escobilla que usaron para el inodoro. También se observa cómo lavan las toallas en los inodoros antes de usarlas para limpiar el suelo. Además, una empleada del Sheraton fue grabada usando la misma escobilla para lavar el lavabo y el inodoro.

Según el reportero, las limpiadoras de los tres hoteles se quejaban del enorme volumen de trabajo. Después de analizarlas, las autoridades locales confirmaron que las imágenes son auténticas y que los hoteles comprometidos habían recibido una orden para que abordaran el problema, recoge South China Morning Post.

