Rosendo Álvarez aclara no andaba en estado de ebriedad después de accidente de tránsito

Ayer domingo el bicampeón mundial del boxeo nicaragüense Rosendo Álvarez, informó que el sábado en horas de la noche, sufrió un accidente de tránsito en la Avenida Bolívar de la capital Managua.

El ex pugilista descartó que haya sido por razones de alcoholismo. “No (estaba ebrio), es un accidente, es un simple choque y no hubo problemas. No tuve ninguna lesión. Yo no conducía, sino un sobrino. Él no es público, no le gusta que lo meta en estas cosas”, aclaró Álvarez.

Las aclaraciones surgen porque en las redes sociales se mira al ex boxeador recostado en la parte trasera de una camioneta después de chocar contra un taxi, pero se nota como alguien le tapa el rostro con una gorra, cuando era enfocado con una cámara.

Todavía el también promotor de boxeo y presentador de televisión, afirma no estar claro de las razones por las que haya acontecido este accidente vial.

“Solo mi sobrino puede decir. Fue cerca de una discoteca en la avenida Bolívar”, agregó Álvarez, también descarta conocer la hora.

“Yo no hablé con nadie, no pueden decir eso. No tengo que darle explicaciones a un canal si no iba conduciendo”, dijo Álvarez, quien agrega que momento del accidente él iba rumbo a su casa.