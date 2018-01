Un coche arrolla a una multitud en Río de Janeiro (VIDEO 18+)

La noche de ayer jueves, un coche se ha estrellado contra una multitud en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, dejando al menos un muerto y otros 17 heridos, informan medios locales.

Según informes preliminares, el vehículo invadió el paseo marítimo y la playa de Copacabana, golpeando a varias personas, incluyendo niños. Una bebé de ocho meses ha muerto, mientras que su madre se encuentra en estado grave.

Pero la cifra de muertos podría aumentar debido a que otros cuatro heridos, dos de ellos niños, también se encuentran en estado crítico.

El conductor ya ha sido detenido, y alega que perdió el control del coche debido a que había sufrido un ataque epiléptico. Las fuerzas del orden están investigando sus argumentos.

Antes de que la policía llegara al lugar, varios transeúntes capturaron al propietario del automóvil e intentaron hacer justicia por su propia cuenta.

Por otro lado, la prensa local reporta que en efecto, en el interior del vehículo se encontraban medicamentos para la epilepsia.

Breaking: Video of scene after a car crashes into a crowd injuring at least 15 people in Rio De Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/3FzfeZQkY7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 19 de enero de 2018