Terror durante una despedida de soltera: todas quedan asustadas

Un grupo de mujeres que festejaban la despedida de soltera de una de ellas en la región escocesa de Argyll (Reino Unido) se quedaron en estado de ‘shock’ tras revisar sus fotos de grupo y descubrir un inesperado ‘integrante’ en una de las imágenes, informa The Mirror. Las amigas huyeron del alojamiento en el que se hospedaban.

El grupo de diez amigas celebraron la despedida de soltera en el verano de 2017 en un hotel ubicado en una zona remota a orillas del lago Eck. Para tener un recuerdo de esa ocasión, las mujeres se hicieron varias fotografías, colocando la cámara en modo automático y posando hasta que se disparara la foto.

En una de las imágenes se podía observar la presencia inexplicable de un niño agazapado tras una pila de leños. Asustadas al percatarse de la misteriosa figura, las féminas decidieron buscar en la Red información sobre el lugar y quedaron pasmadas tras descubrir una tenebrosa historia contada por los lugareños.

Según este relato, un niño sonámbulo se había ahogado en esa zona del lago Eck mientras caminaba dormido. De hecho, en ese preciso lugar en 1994 la BBC había filmado la película ‘El niño azul’ (‘The Blue Boy’, en inglés), basada en la historia de un pequeño de cuatro años que se ahogó allí.

