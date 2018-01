VIDEO Una erupción volcánica deja al menos 15 heridos en Japón

La erupción del volcán Kusatsu-Shirane, situado al noroeste de Tokio (Japón), habría dejado al menos 15 heridos en un popular complejo de esquí, informa Kyodo News.

El volcán ha entrado en erupción este martes a las 9:59, hora local. Al menos 4 personas quedaron atrapadas debido a una avalancha de nieve provocada por la erupción, de las que tres han sido ya rescatadas.

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta volcánica de nivel 3 (sobre 5) y ha recomendado a la gente que no se acerque al volcán. Asímismo, ha advertido del peligro de posible caída de rocas volcánicas en la zona, según reporta NHK.

QT: Mt. #Kusatsushirane eruption, around 10:20am UTC+9. Several injured near Kusatsu ski resort, one missing due to avalanche. #草津白根山

pic.twitter.com/amUigBKvg4

— chuck_m. (@sequoia2001) 23 de enero de 2018