FOTO: Hallan la posible primera evidencia arqueológica de que un profeta de la Biblia existió

Un equipo de especialistas liderado por el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén asegura que ha encontrado un sello de hace 2.700 años con el nombre del profeta Isaías —que da nombre a uno de los libros de la Biblia— y podría ser la primera evidencia de que realmente existió, informa Live Science.

El hallazgo se produjo durante unas excavaciones que tuvieron lugar en 2009 en Ophel, una zona de Jerusalén Este ubicada entre el sitio arqueológico conocido como la Ciudad de David y el Monte del Templo. Se trata de una pieza de arcilla suave que se endureció con el tiempo y el estudio sobre su origen se va a publicar en la revista Biblical Archaeology Review.

Could this be the Prophet Isaiah’s signature?Archaeologists found 2,700-year-old clay seal in 1st Temple remains near #Jerusalem‘s Temple Mount.They say there’s an inscription in old Hebrew spelling out Isaiah.

Photos:Ouria Tadmor/Eilat Mazar/Andrew Shiva#Archaeology @i24NEWS_EN pic.twitter.com/8ucNbLYd06

