Arnoldo Alemán sin temer a ser sancionado por Estados Unidos a como ocurrió con Roberto Rivas

Ante declaratoria de opositores, Arnoldo Alemán afirma que la lista es pura mentiras

Para el expresidente Arnoldo Alemán Lacayo y líder del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no existe una lista de futuros sancionados en Washington, a como lo han abordado políticos críticos al gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra desde el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y desde las mismas Fuerzas Democráticas Nicaragüenses (FAD).

La lista del gobierno de los Estados Unidos donde apareciera también Alemán “es mentira, es mentira” dijo de manera enfática, agregando que son “puros cuentos” en donde el líder del PLC aparece como próximo a ser sancionado.

Sin embargo ante la posibilidad que Alemán aparezca ahí, le consultaron sobre si sentía temor de aparecer en esa lista, a lo que respondió “por qué voy a tener temor, el que no las debe no las teme, porque yo no debo no temo” respondió.

Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) fue severamente sancionado de manera económica por el gobierno de los Estados Unidos, bajo la Ley Magnitsky, que prácticamente imposibilita al perjudicado realizar cualquier gestión económica tanto a nivel nacional como internacional.

