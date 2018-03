VIDEO Muchedumbre derriba en India una estatua de Lenin

Un grupo de hombres derribó este lunes un monumento a Vladímir Lenin que se erguía en una plaza de la localidad de Belonia, en el estado indio de Tripura, informa The Times of India. La presencia del ideólogo de la revolución rusa de 1917, tan lejos de sus tierras natales, molestó a los congregados hasta tal grado que utilizaron un buldócer para demoler la estatua.

Los medios precisaron que la demolición del monumento al líder soviético fue un acto ilegal que no contaba con el permiso de las autoridades.

Un video de los hechos fue publicado en Twitter por la agencia india ANI. La muchedumbre circundante expresó su aprobación con una frase de suma reverencia hacia la madre tierra, India.

#WATCH: Statue of Vladimir Lenin brought down at Belonia College Square in Tripura. pic.twitter.com/fwwSLSfza3

— ANI (@ANI) 5 de marzo de 2018