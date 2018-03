Se acabó la negociación tripartita

“El salario mínimo no sirve para nada, no es estructural”, afirmó, Fredy Blandón, asesor legal del COSEP. aunque no renunciamos al tripartimos, agregó, pero lo dicho por el empresariado es un asunto de cosa juzgada. Ahora, el gobierno, la Ministra del Trabajo apoyada en la Ley 625, fijará el salario mínimo nacional con carácter retroactivo a partir del primero de marzo.

El salario mínimo no es estructural porque no estimula la inversión, no es una ley efectiva y con su aplicación no se prevé nada a largo plazo. El COSEP quiere más empleo y más inversión, y con el salario mínimo no se alcanza el desarrollo que Nicaragua necesita, remarcó Blandón.

Luis Barboza, “nosotros no renunciamos al diálogo y al consenso”, sentenció. “Nos plegamos a la Ley”. “Es una lástima que el COSEP no se haya apegado a la Ley del salario mínimo.

Aseguró que la CST “José Benito Escobar” ha firmado 74 convenios colectivos en las zonas francas y no hemos violado la Ley. No hemos hecho reformas a la Ley del salario mínimo porque son derechos adquiridos por los trabajadores, trabajamos por la restitución de derechos.