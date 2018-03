Para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el Estado quiere cerrar el caso

El Estado mexicano se comprometió a arribar a conclusiones este mismo año sobre el caso Ayotzinapa, y aseguró que en su investigación sobre el tema ha tenido avances relevantes y alentadores –entre ellos el descubrimiento del móvil del ataque contra los normalistas–, pero sin explicar cuáles son, lo cual fue interpretado por los familiares de las víctimas como un anuncio de que se podría dar carpetazo al asunto, para que no interfiera en el proceso electoral.

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Bogotá, Colombia, los familiares y representantes de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron que el gobierno de México únicamente se ha dedicado a administrar el caso, sin hacer ningún avance significativo en el cronograma de trabajo que las mismas autoridades establecieron.

Una muestra de ello, destacaron, es que 80 por ciento de dicho calendario de actividades se ha incumplido, pues ya no se han registrado más detenciones ni consignaciones de presuntos responsables.

Asimismo, reiteraron la solicitud de que se les permita ingresar a los penales donde se encuentran detenidos los supuestos autores materiales de la desaparición, para poderlos interrogar sobre el caso, y lamentaron que el gobierno se niegue a confirmar su participación en la siguiente audiencia sobre el tema ante la CIDH, en mayo próximo, alegando que el proceso electoral podría interferir en el asunto.

Al responder a las críticas, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, aseguró que el gobierno ha cumplido con el programa de trabajo acordado con los familiares de los normalistas, e incluso señaló que podrían arribar a conclusiones este mismo año sobre la agresión cometida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Lo anterior, afirmó, se debe a que se han hecho avances muy relevantes y alentadores sobre el caso, aunque no detalló cuáles son, alegando que no se pueden comentar por la reserva de las investigaciones.

En el mismo sentido, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Afredo Higuera Bernal, aseguró que en semanas recientes han obtenido información por demás importante que les permitiría detener a 30 personas más, supuestamente involucradas en los hechos, e incluso identificar el móvil de la agresión contra los estudiantes.

Aunque también argumentó que las indagatorias deben mantenerse en reserva y eso impide entrar en detalles en una audiencia pública, señaló que hay datos específicos que pueden explicar la razón del ataque, como el involucramiento de los grupos criminales de la zona de Iguala con agentes policiacos, esencialmente municipales.

Horas más tarde, el propio Higuera concedió una entrevista radiofónica en donde reiteró que había existido participación de policías en los hechos, y descartó por completo que el ataque tuviera que ver con la presencia de drogas en alguno de los autobuses donde viajaban los estudiantes, que es una de las líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Al término de la audiencia, Hilda Legideño Vargas, madre de uno de los normalistas desaparecidos, manifestó su preocupación por los dichos de Ruiz Cabañas sobre la próxima conclusión de las indagatorias.

Nosotros no aceptamos ninguna conclusión hasta no dar con el paradero de nuestros hijos. Si no hay avances, más personas detenidas ni se ha investigado a los militares, no sabemos por qué quieren cerrar el caso; a lo mejor por las elecciones o porque el Presidente ya se retira (del cargo, en diciembre de este año) y no quiere que se investigue, concluyó.