Reformas electorales, ¿Importa la realidad a los políticos?

Se puede derrumbar el país, no parar la ola de feminicidios, la economía afronta subes y bajas, y tantas cosas más, pero la oposición y sus políticos, no se distraen, no abandonan sus temáticas estrictamente políticas y no hablan de otras cosas…..por crudas que estas sean.

Miguel Rosales, jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, expone pero no se expone ante el acontecer nacional. Al PLC, le urge las reformas electorales. Piensan en un Instituto de Cedulación, que haya observación local e internacional. Además, que se mejore el sistema digital y se amplíe el voto en el exterior. También hablan de crear la Ley de Partidos Políticos. Pero el PLC no suelta el cómo debe realizarse esa plataforma de reforma electoral.

Pero el Movimiento político CxL y Kitty Monterrey, se muestran en coincidencia con esa propuesta del PLC. ” Así se pueden producir verdaderas reformas electorales” dijo. En Nicaragua, el voto libre y transparente, es el camino a la democracia, indicó.