Ojalá no pelee Román “Chocolatito” González

Román “Chocolatito” González, no está listo para pelear en la cartelera del 5 de mayo, donde se medirán en revancha estelar Saúl “Canelo” Álvarez y GGGG.

El Tri Campeón anda en más de 140 libras, pero pesa más su desánimo. Aún no se recupera mentalmente de su última derrota. Según nuestra fuente, señala que González, práctica un día y el siguiente no. No tiene regularidad en los entrenamientos y no parece preocuparle. Ha perdido flexibilidad en su cuerpo, y la combinación de sus cinco golpes continuos que le dieron un punto descollante en su boxeo, aún no logra esa capacidad.

Durante los “entrenamientos” no se le observa concentrado en meterse a fondo de sus capacidades. Otro asunto, es el entorno de aduladores que le rodea, que le distraen y no parecen ser buenos consejeros.

Ayer, se produciría una reunión donde supuestamente hablarían del rival y la posibilidad de participar en la cartelera del 5 de mayo. Pero, sin medirse las consecuencias, ciertas personas piensan que lo mejor es que no pelee Chocolatito. No está en buenas condiciones físicas. “Ni con hambre de boxeo”. Otra derrota sería sicológicamente fatal.