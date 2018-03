¿Dónde fue a parar el lagarto “Juancho”? Afirman que no está en el Zoológico Nacional

El reptil mide 3 metros de largo y pesa 800 libras

Tal y como habían informado las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), el lagarto “Juancho” no se encuentra en el Zoológico Nacional, así lo aclaró una fuente oficial.

La directora del Zoológico Marina Argüello, afirmó a un medio televisivo que “el lagarto Juancho no está en el zoológico”.

“El lagarto Juancho no está acá en el zoológico. Nuestra primera información fue en las noticias el día de ayer que estábamos viendo nosotros y nos dimos cuenta que estaban mencionado al zoológico… Acá en el zoológico no nos han traído nada, es más si lo quisieran llegar a traer acá al zoológico nosotros no lo podemos recibir, porque no tenemos las condiciones para un animalito tan grande”, informó Argüello.

El lagarto mide 3 metros y tiene un peso de 800 libras. El reptil sería trasladado al Zoológico, según funcionarios del MARENA, sin embargo representantes del lugar donde sería llevado “Juancho”, el MARENA habría llamado al esposo de Argüello, Eduardo Sacasa veterinario del zoológico, quien recomendó mejor llevarlo al Río San Juan, sin embargo no se sabe su paradero.

“A mi esposo lo llamaron, que él es el veterinario de acá, y fue con el MARENA a dar unas recomendaciones, vio que definitivamente era un cocodrilo bastante grande, y las recomendaciones de él fue que se llevara a Río San Juan o que lo dejaran ahí (en el Lago Xolotlán), pero que era peligroso”, indicó.