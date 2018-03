Cuesta para los pensionados conseguir efectivo en Venezuela

CARACAS — Ancianos casi desmayados, otros sentados en aceras, o escondidos del sol bajo paraguas, aguardaban el miércoles de la semana pasada los pensionados a las afueras de distintas entidades bancarias en Caracas.

Por varias horas esperaron por un turno para sacar dinero efectivo, escaso en Venezuela. Fue el caso de María una pensionada de 61 años.

“Esto es un caos, puro sufrimiento, desmayo, pasamos de todo a la hora de cobrar la pensión, nos atropellan, nos maltratan, de todo”.

Era día de cobro de pensión y la imagen se repetía en cualquier entidad financiera.

La cantidad de dinero por la que hacen largas colas no llega a los 900.000 bolívares, esto agregando el denominado bono de guerra económica que regala el gobierno – al cambio paralelo -esto representa menos de 4 dólares.

Adelina González, es una de las pensionada que hacía fila frente a una entidad bancaria.

“No me alcanza porque mi hijo tiene que poner el restante, tengo un medicamento que cuesta 2 millones 500 y el presidente Maduro dice que aquí no hay escasez de medicamento y que hay medicamento y que no está pasando hambre, y aquí se está muriendo la gente”.

El dinero de la pensión se diluye al compararlo con el costo de alimentos o medicinas o cualquier otro producto, pese a ello las entidades bancarias lo fraccionan, no entregan el monto completo, por lo que los ancianos tendrán que volver otro día a una cola similar para tratar de cobrar el restante.

“No pude cobrar la pensión porque no había dinero, me tocaba hoy resulta que ahora sale el gerente a decir que no hay dinero”, dice Adelina González.

Miriam Arixi, otra anciana – que hacía la misma cola para cobrar la pensión – responsabiliza a las sanciones internacionales de la escasez de dinero en Venezuela.

“Al presidente Trump, él quiere ponerle sanciones a Venezuela, él no le tiene un castigo al gobierno, le tiene un castigo es al pueblo”, dijo Arixia.

El gobierno ansioso por bajar las colas a las afueras de los bancos, anunció un nuevo esquema para el pago del dinero a través del último número de la cédula, sin embargo, en nada se alivió este mes la difícil situación a la hora de retirar el efectivo.

“Eso está peor que cuando veníamos las otras veces” dijo a Voz de América otra pensionada.