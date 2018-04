VIDEOS Explosiones en Homs de Siria: EEUU descarta estar implicado

En la provincia siria de Homs se han reportado explosiones tras el ingreso de aviones desde el territorio del Líbano. El objetivo del ataque ha sido la base aérea Tiyas (T-4) perteneciente a la Fuerza Aérea Árabe Siria, reporta SANA, agregando que la defensa aérea del país está respondiendo al ataque de misiles contra la instalación militar.

Desde el Pentágono han asegurado que están al tanto de las recientes noticias sobre el ataque aéreo, pero no pueden confirmar su involucración. Desde la Casa Blanca también han señalado en un comentario para un corresponsal de TASS que no confirman la involucración de EE.UU.

Poco después de que se produjera el ataque se ha difundido en las redes sociales información sobre la implicación de buques estadounidenses. Así, Jacob Wohl, de The Washington Reporter, ha indicado en su cuenta de Twitter, citando a medios sirios, que cinco misiles de crucero Tomahawk han sido lanzados desde buques de guerra estadounidenses en el Mediterráneo y han sobrevolado el espacio aéreo del Líbano. Sin embargo, la Casa Blanca ha tachado de falsa esta información y ha confirmado a RIA Novosti que EE.UU. no lleva a cabo operaciones militares contra Siria.

