EEUU, Francia y Gran Bretaña en consulta ante ataque que advirtió Trump contra Siria

EEUU consulta con aliados mientras Rusia desmiente ataque químico en Siria

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña sostienen consultas sobre un posible ataque militar contra Siria, pero la primera ministra Theresa May no ha confirmado si las fuerzas británicas participarán directamente, indican reportes de prensa.

El Parlamento británico está en receso hasta el lunes, y aunque May no requiere legalmente del respaldo de sus legisladores para una acción militar, es costumbre que los parlamentarios voten sobre la decisión.

En 2013, el Parlamento rechazó un pedido del entonces primer ministro David Cameron para lanzar ataques aéreos por un ataque químico en Siria.

Entretanto, Rusia reiteró que envió oficiales a inspeccionar el pueblo de Guta, en las afueras de Damasco, la capital siria, y estos no encontraron evidencia que respalde las denuncias de un ataque químico en el lugar.

El teniente general Viktor Poznikhir, citado por The Associated Press, dijo que muestras de suelo de Guta no revelan vestigios de agentes químicos. El militar ruso indicó que médicos de un hospital local le dijeron que no han atendido a ninguna víctima de los presuntos ataques.

El oficial ruso también señaló que residentes locales dijeron a militares de su país que no tenían conocimiento de funerales de víctimas del denunciado ataque químico.

Poznikir repitió las alegaciones de Moscú de que el ataque es falso, y dijo que el ejército ruso está listo para garantizar la seguridad de los expertos de la organización internacional de armas químicas que visitarán Guta para investigar.

El militar dijo que tropas rusas serán desplegadas el fin de semana en la ciudad.

En Turquía, el primer ministro Binali Yildirim instó a EE.UU. y Rusia a “sanar las heridas de la región” en Siria, comparando sus amenazas y declaraciones a una pelea “matones” callejeros.

Horas antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó en su cuenta de Twitter que su país lanzaría misiles en Siria en respuesta al supuesto ataque químico en un área controlada por rebeldes que habría causado la muerte a por lo menos 40 personas.

La cancillería rusa respondió sugiriendo que los misiles de EE.UU. destruirían la evidencia del presunto ataque químico.

El gobierno sirio calificó de “irresponsables” las amenazas estadounidenses y dijo que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio dijo que Washington está usando el presunto ataque químico para atacar a Siria, y que las amenazas están entorpeciendo los esfuerzos del gobierno para combatir el terrorismo.

Agencias de noticias rusas informaron que una delegación rusa de alto nivel llegó a Siria para reunirse con el presidente Bashar el-Assad. La delegación incluye al gobiernador de una región petrolera en Siberia y varios legisladores informaron RIA Novosti y Tass.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que organizaciones afiliadas indicaron que unos 500 pacientes muestran signos de exposición a químicos tóxicos luego del ataque en Guta, el fin de semana.

La OMS dice que pacientes en instalaciones de salud mostraban “indicios severos de irritación de las menbranas mucosas, fallas respiratorias y alteraciones del sistema nervioso”. Sin embargo un comunicado de la OMS no confirma que haya ocurrido un ataque de armas químicas.

La agencia de salud de la ONU también cita informes de la muerte de más de 70 personas que se refugiaban en sótanos y dice que 43 de ellas mostraban “señales consistentes con la exposición a químicos altamente tóxicos”.

En Moscú, un legislador ruso advirtió que su país consideraría un ataque aéreo a Siria como un crimen de guerra. Andrei Krasov, vicepresidente del comité de Defensa de la Duma, el parlamento ruso, dijo que la acción sería vista como “no solo un acto de agresión sino como un crimen de guerra de la coalición occidental”.

En Europa, autoridades aeroespaiales advirtieron a los aviones tener precaución en los próximos días al volar cerca de Siria, debido a una posible acción militar contra las fuerzas de Bashar al-Assad.

La organización aeroespacial Eurocontrol dijo que la Agencia de Seguridad de Aviación Europea envió una “Notificación de Alerta Rápida” alertando que las operaciones aéreas necesitan considerar la posibilidad de ataques aéreos o de misiles a Siria.

Un aviso en la página web de Eurocontrol, EASA, dice que “debido al lanzamiento de posibles ataques aéreos a Siria con misiles aire-superficie y/o misiles crucero en las próximas 72 horas; y la posibilidad de la interrupción intermitente de equipos de navegación radiales, se necesita tomar la debida consideración”.