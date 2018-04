Gobierno de Ortega advierte a Fundación del Río ante incendio en la Biosfera Indio Maíz

La Ministra de Gobernación, Marie Amelia Coronel, presentó la nota y notificación al ciudadano Amaru Ruiz Alemán, Presidente de Fundación del Río, para prohibirle recolectar fondos para luchar contra el incendio en la Biosfera Indio Maíz.

La Institución le alertó que no puede hacer recolectas “fraudulentas”, debido a que para esta lucha el gobierno de Nicaragua toma del Presupuesto General de la República, explica la funcionaria.

La Fundación del Río ha sido advertida por este Ministerio de abstenerse de solicitar fondos en córdobas o en dólares, para fines desconocidos.

A continuación, lo que dice la Notificación:

NOTIFICACION

El Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, encargado de aplicar la Ley No.147 “Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro”, publicada en La Gaceta No. 102 de 29 de Mayo de 1992, de conformidad a los artículos 1, 13 inciso g, 14, notificó a las 07:50 horas del día 11 de abril del año en curso al ciudadano: AMARU RUIZ ALEMAN, cédula 001-181289-0035P, en calidad de representante legal de Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación Del Rio), inscrita bajo número perpetuo 203, folio 131-138, tomo VI, Libro 1º de este Registro; abstenerse de realizar actividades que no se corresponden a los objetivos por el cual les fue otorgada su personalidad jurídica (Decreto A.N. 276 publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.143 del 26/07/1990 y sus Estatutos aprobados por el Ministerio de Gobernación y publicados en La Gaceta, Diario Oficial No.93 de fecha 19 de Mayo de 1993 y reformas publicada en Gaceta, Diario Oficial No.117 del 24 de Junio del 2002, como es el hecho de promover campaña de recolecta económica, en cuentas específicas en córdobas y dólares en diferentes entidades bancarias, para supuestamente “ayudar a los gobiernos comunales y bomberos”, que según la Fundación están trabajando en el incendio en nuestra reserva biológica “Indio Maíz”. Esta información es falsa, puesto que todas las tareas que se realizan cuentan con el Presupuesto General de la República asignado al Ejército de Nicaragua, SINAPRED, Gobiernos Locales que trabajan en el Modelo de Familia, Comunidad y Vida, sin solicitar recursos a ninguna entidad no gubernamental para desarrollarlas. La manipulación a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades, constituye una estafa puesto que en realidad el incendio está siendo atendido y controlado por el Ejército de Nicaragua y las entidades organizadas en el SINAPRED. Dicha acción manipuladora a partir de noticias falsas, debe cesar inmediatamente, de lo contrario puede conllevar a la cancelación de la personalidad jurídica de Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación Del Rio), de conformidad a lo establecido en el artículo 6 y 24 inciso d) de la Ley 147.