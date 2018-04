La ‘Tortuga punk’ que respira por el ano al borde de la extinción

La Sociedad Zoológica de Londres ha incluido a la tortuga Elusor macrurus, de inusual apariencia, en su reciente lista de reptiles más vulnerables, reporta Science Alert. Por el momento, este quelonio ocupa el puesto 29.

La dichosa tortuga vive únicamente en el río Mary, en Queensland, Australia. Sus ejemplares miden apenas unos 40 centímetros de largo, pero son famosos por otros detalles de su apariencia. Ante todo, porque en su cabeza exhiben un ‘peinado de estilo punk’: una cresta verde.

Otro detalle inusual del Elusor macrurus es su sistema respiratorio: esta tortuga tiene branquias en el ano, lo que le resulta muy útil para pasar bajo el agua hasta tres días. Además, la longitud de su cola es mayor que la de su caparazón.

Gracias a su extraño aspecto y a su docilidad increíble, este reptil se convirtió en una de las mascotas preferidas en Australia durante las décadas de 1960 y 1970. A lo largo de ese tiempo, en las tiendas de mascotas de todo el país se vendieron más de 15.000 crías al año. Ese comercio y, en general, la agresiva interferencia de los humanos en su hábitat, determinó la situación actual, cuando esta tortuga se encuentra en peligro de extinción.

Rikki Gumbs, coordinador del proyecto de rescate emprendido por la mencionada Sociedad Zoológica, hace hincapié en que, con independencia de la especie, nuestra tarea como humanos es hacer “todo lo posible por salvar a estos animales únicos y con frecuencia olvidados”, reporta The Guardian.

