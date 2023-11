‘Auroras SpaceX’: científicos alertan de agujeros rojos en la atmósfera abiertos por los propulsores de Musk

Los astrónomos del Observatorio McDonald en Texas (EE.UU.) han descubierto un nuevo tipo de ‘aurora’ creada por los propulsores o primeras etapas de los cohetes de SpaceX, empresa dirigida por el magnate Elon Musk, que perforan agujeros temporales en la ionosfera cuando regresan a la Tierra después de separarse de las naves espaciales.

Estos orbes de color rojo fueron detectados por primera vez en febrero, pero ahora los investigadores están viendo “de 2 a 5 cada mes“, declaró a Spaceweather.com el astrónomo Stephen Hummel. Según describe el científico, estos son “muy brillantes” y son “fácilmente visibles a simple vista”.

Note the red glow behind the clouds. This is a sign that the rocket punched a hole in the ionosphere. It wouldn’t be the first time. #SpaceX has been punching temporary holes in the ionosphere for years. 2/

📸© David Blanchard pic.twitter.com/Hclxy4qJpp

— Erika (@ExploreCosmos_) July 21, 2023