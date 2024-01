Cenizas humanas, pelos de mascotas y criptomonedas: artículos inusuales a bordo del nuevo módulo de aterrizaje lunar Peregrine

Astrobotic se asoció con la compañía DHL con la finalidad de vender espacio en el módulo de aterrizaje para que la gente envíe pequeños artículos a la Luna. “Tenemos personas que envían inscripciones de apellidos y, a veces, hay fotografías de familias“, expuso el director ejecutivo de Astrobotic, John Thornton, a FOX Weather. “Incluso tenemos algo de pelo de una mascota que falleció de una familia. Son todo tipo de cosas diferentes que individuos como usted y yo podemos enviar a la superficie, y esta es la primera vez que es posible”, agregó.

La empresa japonesa Astroscale reservó espacio para una cápsula del tiempo, con forma de bebida deportiva Pocari Sweat, que contiene 185.872 mensajes de niños de todo el mundo. Por su parte BTC Inc. envió una copia del bloque ‘Génesis’, el primer bloque de bitcóin minado. Un grupo llamado ‘Writers on the Moon’ incluyó el trabajo de 125 escritores y la Universidad Carnegie Mellon (EE.UU.) envió un pequeño museo denominado ‘MoonArk’ que “encarna las artes, las humanidades, las ciencias y las tecnologías en un conjunto de objetos intrincadamente diseñados”.

Opocisión al envío de cenizas humanas

Las empresas de memoria espacial Celestis y Elysium Space compraron espacio para que sus clientes enviaran las cenizas de sus seres queridos a la Luna. Celestis confirmó que las cenizas de la fallecida actriz de ‘Star Trek’ Nichelle Nichols se lanzarían en el viaje inaugural. Sin embargo, el presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, pidió a la NASA aplazar el lanzamiento porque considera que la Luna es parte del patrimonio espiritual de los Navajo, y depositar restos humanos “equivale a la profanación de este espacio sagrado”.

“Nos tomamos muy, muy en serio las preocupaciones expresadas por la Nación Navajo“, comentó el Dr. Joel Kearns, administrador asociado adjunto de exploración en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. “Y creemos que vamos a continuar con esta conversación”, agregó.