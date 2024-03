Desarrollan prototipos de “baterías de agua” reciclables que no se incendian ni explotan

Un grupo de investigadores de instituciones científicas australianas y chinas desarrolló diversos prototipos de baterías que funcionan a base de agua para generar energía eléctrica, lo que podría convertirse en una alternativa ecológica, informó el Instituto Real de Tecnología de Melbourne (Australia).

Las baterías son dispositivos que tienen la capacidad de almacenar energía, la cual posteriormente se descargará para llevar a cabo una reacción electroquímica que terminará por producir electricidad. Generalmente, una batería está compuesta de dos electrodos (ánodo y cátodo), que están sumergidos en una sustancia química denominada electrólito.

En las baterías comunes, el electrólito suele ser una solución química (ácido sulfúrico o sal de litio), que no se puede recuperar fácilmente una vez que se haya insertado en las mismas. En el caso de las “baterías de agua”, conocidas científicamente como baterías acuosas de iones, el electrólito es agua añadida con algunas sales.

This recyclable ‘water battery’ won’t catch fire or explode 🔋🚰

The tech developed by @RMIT, GrapheneX & other partners is closing the gap with lithium-ion batteries in terms of energy density, with the aim of using less space per unit of power.

🔗More: https://t.co/zdrMCLWT8C pic.twitter.com/Yh4IEP1nos

— RMIT Research (@ResearchRMIT) February 22, 2024