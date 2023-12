Detectan a un grupo de arañas cósmicas destruyendo estrellas que giran a su alrededor

La NASA informó este jueves que dos astrónomos de la Universidad de Alberta (Canadá) revelaron que algunos púlsares araña recientemente descubiertos en el cúmulo globular Omega Centauri, ubicado a 17.700 años luz de la Tierra, están destrozando a sus pequeñas estrellas compañeras.

Los púlsares son estrellas de neutrones, los objetos más densos conocidos en el universo, altamente magnetizadas y en rotación, que tienen la particularidad de emitir un haz de radiación electromagnética. Algunos púlsares que tienen un período de rotación corto (de alrededor de 1 a 10 milisegundos) son conocidos como pulsares de milisegundo (MSP, por sus siglas en inglés).

Existe una clase de MSP que tiene compañeros estelares de baja masa orbitando a su alrededor. Estos se denominan ‘púlsares araña’, un nombre que se les dio porque devoran a sus estrellas cercanas, al igual que algunas arañas se comen a sus parejas.

17,700 light-years from Earth, a group of dead stars known as “spider pulsars” are obliterating companion stars in their orbit with winds of energetic particles. @ChandraXray is helping astronomers study the cosmic feast: https://t.co/eD4N66hTlo pic.twitter.com/3fV8BmpCfm

— NASA (@NASA) November 30, 2023