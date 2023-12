El Hubble capta una conjunción de distantes galaxias espirales

El telescopio espacial Hubble, operado de manera conjunta por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), logró captar un grupo de galaxias espirales ubicado en la constelación del Horologium.

La ESA explicó que la galaxia más grande, que se observa a la derecha de la imagen obtenida por el Hubble, es la NGC 1356, que se encuentra a 550 millones de años luz de la Tierra. Asimismo, mencionó que está rodeada por tres galaxias espirales de menor tamaño.

En la fotografía se muestra que arriba de la galaxia principal se encuentra LEDA 467699, mientras que inmediatamente a su izquierda esta LEDA 95415. A su vez, en el extremo izquierdo del trío galáctico se aprecia otra galaxia espiral, identificada como IC 1947.

Our ESA/Hubble Picture of the Week features spiral galaxies which are not all they might appear 🌌 Read more: https://t.co/R2tfPx0hHE pic.twitter.com/tEookVsxBy

— HUBBLE (@HUBBLE_space) December 25, 2023