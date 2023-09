El Hubble capta una galaxia solitaria a 150 millones de años luz de la Tierra

El telescopio espacial Hubble, operado de manera conjunta por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), logró captar la galaxia espiral IC 1776, que está ubicada a una distancia de 150 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Piscis.

La ESA explicó que presenta una forma irregular, así como brazos espirales indistintos. Asimismo, comentó que esta estructura estelar está envuelta por un halo galáctico tenue y que su núcleo emite un brillo de color amarillo pálido.

En la nueva imagen del Hubble, se muestra que en la IC 1776 están esparcidas pequeñas regiones de formación estelar, que están representadas en color azul tenue. Además, se puede apreciar que a su alrededor hay algunas estrellas, al igual que pequeñas galaxias de colores cálidos.

Los investigadores de la ESA detallaron que las observaciones hechas por el veterano telescopio espacial sugieren que la galaxia albergó recientemente una violenta explosión estelar, conocida como ‘supernova’, que fue identificada como ‘SN 2015ap’.

