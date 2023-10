El Hubble capta una joven estrella masiva escondida en una nebulosa oscura (FOTO)

El telescopio espacial Hubble, operado de manera conjunta por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), logró captar una imagen de G35.2-0.7N, una región de formación de estrellas ubicada a 7.200 años luz de la Tierra, en la constelación de Aquila.

La agencia espacial estadounidense explicó que esta nebulosa es conocida por ser un semillero de futuras estrellas masivas que inevitablemente terminarán explotando violentamente, convirtiéndose de esta manera en supernovas.

En la nueva imagen del Hubble se aprecia que en la G35.2-0.7N se esconde una joven estrella masiva de clase espectral B. La presencia de dicho cuerpo celeste se pudo determinar por el brillante chorro protoestelar que está emitiendo, lo que provoca que se ilumine una parte de la región.

Las estrellas de clase B son el segundo tipo de estrellas más masivas que existen en el universo. Por otro lado, las corrientes del material que expulsa están colimadas, es decir, que son paralelas. Como resultado, estos chorros se extienden a gran distancia en línea recta.

Los datos del estudio de los chorros protoestelares ayudaron a construir la fotografía resultante. Según la NASA, la investigación consistió en medir el grado de ionización de dichos chorros de la protoestrella dentro de la G35.2-0.7N.

📷 This NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope image shows a region called G35.2-0.7N, which is known as a hotbed of high-mass star formation.

The kind of stars that form here are so massive that they will end their lives as destructive explosions called supernovae. pic.twitter.com/sTpi664ZBo

— ESA (@esa) October 2, 2023