El James Webb capta algo que no esperaba encontrar

El objeto descubierto está ubicado a unos 98 millones de años luz de nuestro planeta

Un equipo de astrónomos dirigido por Tim Carleton, de la Universidad Estatal de Arizona (EE.UU.), encontró fortuitamente una galaxia enana que no estaban buscando mientras trabajaban con el Telescopio Espacial James Webb (JWST). Esta pequeña galaxia sin vecinas, denominada PEARLSDG, está ubicada a unos 98 millones de años luz y muestra características muy inusuales para una galaxia enana aislada.

Galaxias enanas

El grupo de Carleton estaba observando inicialmente un cúmulo de galaxias como parte del proyecto Principales áreas extragalácticas para la ciencia de reionización y lentes (PEARLS, por sus siglas en inglés), cuando descubrieron esta galaxia ultradifusa en el fondo de una imagen de otras galaxias, en un área del espacio donde no esperaban ver nada. Las galaxias enanas son las más abundantes del universo y, por definición, son pequeñas y de baja luminosidad. Tienen menos de 100 millones de estrellas, mientras que la Vía Láctea, en comparación, tiene casi 200.000 millones de estrellas.

Un caso muy inusual

PEARLSDG es un caso interesante de galaxia inactiva aislada, pues no muestra actividad de formación estelar ni interactúa con una galaxia compañera más masiva. “Este tipo de galaxias enanas inactivas aisladas no se habían visto antes, excepto en relativamente pocos casos. En realidad, no se espera que existan, dada nuestra comprensión actual de la evolución de las galaxias, por lo que el hecho de que veamos este objeto nos ayuda a mejorar nuestras teorías sobre la formación de galaxias”, explicó Carleton.

Este objeto astronómico se presenta como una población estelar antigua que no forma nuevas estrellas y se mantiene reservada. “En general, las galaxias enanas que existen solas continúan formando nuevas estrellas”, afirmó Carleton. “Esto iba absolutamente en contra de las expectativas de la gente sobre una galaxia enana como esta“, agregó. Como sorpresa adicional, los astrónomos observaron estrellas individuales brillantes a partir de las cuales pudieron estimar la distancia de la galaxia. Así concluyeron que PEARLSDG es una de las galaxias más lejanas en las que se pueden ver sus estrellas con ese nivel de detalle.

Cambio de paradigma

Los autores del estudio destacan que este descubrimiento cambia la comprensión de los astrónomos sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias. Asimismo, sugiere la posibilidad de que muchas galaxias inactivas aisladas estén esperando ser identificadas y que JWST disponga de las herramientas para poder hacerlo. Los resultados de la investigación se publicaron recientemente en la revista The Astrophysical Journal Letters.