El James Webb descubre una ‘estrella fallida’ que batió un récord

Un grupo internacional de astrónomos reportó el descubrimiento de la enana marrón más pequeña conocida hasta el momento, cuya masa es entre tres o cuatro veces la de Júpiter, informó este miércoles la NASA.

Las enanas marrones son objetos que se caracterizan por tener un tamaño entre el de una estrella pequeña y un planeta gigante. Algunos científicos consideran a estos cuerpos celestes como “estrellas fallidas”, puesto que no lograron iniciar la fusión de hidrógeno para convertirse en estrellas normales.

Sin embargo, algunas enanas marrones son comparables con planetas gigantes, llegando a pesar unas pocas veces la masa de Júpiter. En un nuevo estudio, recientemente publicado en The Astronomical Journal, se confirmó la presencia de tres enanas marrones en el cúmulo estelar IC 348, ubicado a 1.000 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Perseo.

El IC 348, que tiene cinco millones de años, es conocido como un lugar idóneo para encontrar enanas marrones desde 2009, cuando otros investigadores describieron el hallazgo de tres de estos objetos con masas 10 veces la de Júpiter, recoge el portal Universe Today.

