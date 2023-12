El James Webb ofrece una nueva vista de una estrella que explotó hace 340 años

La NASA informó este domingo que la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) instalada en el telescopio espacial James Webb captó con gran detalle, en una nueva imagen, los remanentes de una supernova, cuya explosión tuvo lugar hace 340 años desde el punto de vista de la Tierra.

Se trata de Cassiopeia A (Cas A), que está ubicada a 11.000 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Casiopea. La agencia espacial estadounidense consideró que Cas A, que tiene una extensión de 10 años luz, es uno de los restos de supernova mejor estudiados de todo el espacio.

🔴 The outskirts of the inner shell, which resemble swirling smoke, marks where the supernova blast wave is slamming into the surrounding material.

Zoom into this object below 3/5 pic.twitter.com/ZhCG4I80lB

— ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) December 11, 2023