El Sol expulsa un gran “cañón de fuego” en la noche de Halloween (VIDEO)

La noche del martes al miércoles 1 de noviembre se registró la erupción de un filamento magnético solar, lo que provocó un enorme “cañón de fuego” en el hemisferio sur del Sol, informó el portal SpaceWeather.

Los filamentos son arcos grandes y brillantes de material solar y campos magnéticos, que se forman desde la superficie visible de la gran estrella. Estos objetos también son conocidos como protuberancias solares, cuando se observan desde el borde solar.

Al entrar en erupción, los filamentos pueden producir estallidos solares y eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés). Se tiene documentando que las CME pueden expulsar inmensas nubes de plasma y campos magnéticos al sistema solar.

Solar Dynamics Observatory recorded the debris as it slingshot into space pic.twitter.com/nX6ZNgX8q3

A solar magnetic filament erupted on Halloween night, carving a “canyon of fire” in the sun’s southern hemisphere.

Según estimaciones de Space.com, el reciente estallido midió aproximadamente 10.000 kilómetros de ancho, casi el doble de la extensión horizontal del territorio de EE.UU., por 100.000 kilómetros de largo.

Por otro lado, el físico solar Keith Strong detalló que el filamento solar comenzó a moverse lentamente y, en un momento, se aceleró hasta volverse inestable, por lo que terminó entrando en erupción.

SpaceWeather aclaró que los restos del estallido del filamento no llegarían hasta la Tierra. No obstante, aseveró que este miércoles se detectaron erupciones solares de clase M en el extremo sureste del Sol. Además, el portal señaló que el sitio de esta actividad, que estará apuntando en dirección a nuestro planeta en los próximos días, tiene su origen en la mancha solar AR3477.

SOMETHING FLARE-Y THIS WAY COMES

Suddenly, the southeastern limb of the sun is crack ling with activity

This interest-compressed movie from NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) shows a cluster of M-class and near-M-class solar flares during the opening hours of Nov. 1st: pic.twitter.com/RKlCDGd9Rg

— TeX (@Tex7887) November 1, 2023