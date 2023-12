FOTOS: La NASA publica imágenes de Urano con una “claridad sin precedentes”

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) publicó este lunes nuevas imágenes de Urano captadas con el telescopio espacial James Webb.

El observatorio espacial “ha fijado recientemente su mirada en el inusual y enigmático Urano, un gigante de hielo que gira sobre sí mismo”, captando un “mundo dinámico con anillos, lunas, tormentas y otras características atmosféricas, incluido un casquete polar estacional”, reza el comunicado de la NASA.

Seen here by Webb, ice giant Uranus is a dynamic world with rings, moons, storms, extreme seasons, and more. Webb’s sensitivity has even captured the close-in Zeta ring, faint, diffuse, and elusive. https://t.co/T85e7JHwrm pic.twitter.com/R38XPfx7uv

Asimismo, indica que se tomaron fotografías de los tenues anillos interior y exterior del mencionado planeta del sistema solar, incluyendo el esquivo anillo Zeta, que es el más tenue y difuso de los cercanos a ese cuerpo celeste, así como de muchas de las 27 lunas conocidas del planeta.

The new images reveal detailed features of Uranus’s seasonal north polar cap, as well as bright storms near and below the southern border of the cap. If humans want to send a spacecraft to visit Uranus up close, it’s necessary to understand how to navigate debris from its rings. pic.twitter.com/tvqcZCYTwD

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 18, 2023