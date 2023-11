La Gran Mancha Roja de Júpiter se torna azul en una nueva imagen del telescopio Hubble

El telescopio espacial Hubble, operado de manera conjunta por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), tomó una imagen ultravioleta de Júpiter, mostrando una nueva vista de la atmósfera del gigante gaseoso.

Este planeta es conocido por poseer los rasgos distintivos atmosféricos más impresionantes del sistema solar, siendo su Gran Mancha Roja el más icónico. Según documentación, esta enorme área de tormentas de larga duración es lo suficientemente grande como para envolver nuestro planeta.

La NASA explicó que a pesar de que esta gran mancha parece roja al ojo humano, en la reciente fotografía del Hubble se aprecia en un color más oscuro. Esto se debe a que las partículas de la neblina, que se encuentran concentradas en lo alto de la atmósfera joviana, pueden absorber la luz ultravioleta.

November 2, 2023