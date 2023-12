Nubes ‘arcoíris’ extremadamente raras colorean el cielo (VIDEOS)

Una serie de nubes multicolores se tomaron los cielos del norte de Europa la semana pasada, en la víspera de Navidad, recoge el portal Live Science.

Observadores y entusiastas compartieron fotografías del fenómeno, que se prolongó por varios días y fue visible desde Noruega, Suecia, Finlandia, Alaska e incluso desde territorios un poco más al sur como Escocia, según la web Spaceweather.

Las también llamadas nubes estratosféricas polares son el resultado de una inusual ola de frío en la atmósfera superior en el círculo polar ártico y sus alrededores. Se forman en la estratosfera inferior, entre 15 y 25 kilómetros sobre la superficie terrestre, y están conformadas de agrupaciones de pequeños cristales de hielo que resultan de la solidificación de las gotas de agua a temperaturas extremadamente bajas.

El efecto colorido se produce cuando los rayos solares atraviesan los cristales de las nubes y se refractan o dispersan, es decir, se produce un cambio en su dirección que los descompone en diferentes longitudes de onda o colores. La gama visible depende de la composición de los cristales.

People keep saying these rainbow skies/clouds are natural but rare…so why have most people never seen it before? Also isnt it strange how it happened in many different countries on the exact same day? Weather conditions werent the same in the locations where it happened so that… pic.twitter.com/KHPNjEXy6D

— (@jomickane) December 22, 2023