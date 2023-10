“¡Picasso!”: Una sonda de la NASA capta una ‘cara’ en la superficie de Júpiter

La NASA difundió este miércoles una imagen de la superficie de Júpiter tomada desde la nave espacial Juno que asemeja una cara de facciones amorfas. “Ok. Me gusta. ¡Picasso!”, comentó la agencia en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

La imagen fue captada el mes pasado, pero no fue revelada al público hasta este 25 de octubre, fecha del nacimiento de Pablo Picasso, ya que, según la agencia, “se asemeja a un retrato cubista que muestra múltiples perspectivas”.

OK. I like it. Picasso!

The #JunoMission captured this view in Jupiter’s far north that resembles a Cubist portrait displaying multiple perspectives.

We present the @NASASolarSystem image to you on Oct. 25—what would have been Picasso’s 142nd birthday: https://t.co/2WChdpAycc pic.twitter.com/fJkdlb974R

— NASA (@NASA) October 25, 2023