Un cometa criovolcánico parecido al Halcón Milenario de ‘Star Wars’ vuelve a explotar mientras se acerca a la Tierra

Por segunda vez este año se registró un “gran estallido” en la superficie del inusual cometa criovolcánico 12P/Pons-Brooks (12P), cuya forma recuerda a la del Halcón Milenario de ‘Star Wars’, informó a principios de mes el proyecto Comet Chasers, en el que participan especialistas de la Asociación Astronómica Británica (BBA, por sus siglas en inglés).

Según el organismo, que ha estado monitoreando al cuerpo celeste, la explosión ocurrió el pasado 5 de octubre, luego de que el 12P experimentara erupciones volcánicas heladas y se volviera decenas de veces más brillante de lo normal. Esto sucede cuando la radiación solar calienta su interior y la presión aumenta, lo que hace que explote violentamente y dispare hacia el espacio cristales de gas y hielo, explica el portal Live Science.

THE ‘MILLENNIUM FALCON COMET’ IS BACK: “Astronomers were surprised last July when Comet 12P/Pons-Brooks exploded, and the debris formed the shape of the Millennium Falcon. New surprise: It just happened again. On Oct. 5th the comet exploded with a 100-fold increase in brightness. pic.twitter.com/scSJhAybsb

— Justice (@Loveon999) October 9, 2023