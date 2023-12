Una estrella que podría explotar desaparecerá por unos segundos este lunes, ¿cómo ver el fenómeno?

Desde el sur de Europa y de Florida (EE.UU.), así como desde México será posible observar el inusual fenómeno astronómico

Los amantes de la astronomía serán testigos de un fenómeno único en la noche del lunes al martes, cuando la estrella Betelgeuse, una supergigante roja ubicada a 650 años luz de la Tierra en la constelación Orión, desaparezca temporalmente del cielo, informó la revista Scientific American.

Este evento astronómico, denominado ocultación, tendrá lugar porque el asteroide 319 Leona pasará frente a Betelgeuse, que es de 15 a 20 veces más masiva que el Sol, impidiendo que pase su luz durante unos segundos.

De acuerdo con el portal Sky and Telescope, la ocultación de una estrella de primera magnitud (la más brillante que aparece en el cielo luego del ocaso solar) es un fenómeno inusual, puesto que en contadas ocasiones es visible desde nuestro planeta. Asimismo, serviría a los astrónomos para obtener información importante tanto de la estrella como del asteroide.

¿Dónde se podrá ver la ocultación de Betelgeuse?

El sitio del programa de televisión ‘Sky at Night’ explicó que la ocultación de la supergigante roja podrá apreciarse tanto desde el sur de Europa y de Florida (EE.UU.), como desde México, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Además, especificó que el fenómeno tendrá una duración aproximada de siete segundos, por lo que Orión perderá su estrella más brillante por un instante.

A su vez, Sky and Telescope sugirió que la ocultación será similar a un eclipse solar anular si en el firmamento nocturno Betelgeuse parece más grande que Leona, ya que no será completamente cubierta por el asteroide. No obstante, si la sombra de la estrella se ve más pequeña y el modelo de Leona resulta adecuado, entonces Betelgeuse desaparecerá por un lapso de 5 a 15 segundos.

El director del proyecto Virtual Telescope, Gianluca Masi, indicó que esta no será la primera vez que Betelgeuse pierda momentáneamente su luminosidad, dado que, entre 2019 y 2020, dicha estrella “se atenuó significativamente, recuperando luego su brillo”. Betelgeuse “es uno de los mejores candidatos para un futuro evento de supernova, por lo que la importancia de la próxima ocultación es sin duda altísima”, precisó Masi.

Anteriormente, en un estudio realizado por investigadores japoneses y suizos se pronosticó que Betelgeuse podría explotar y convertirse en una supernova. Esta hipótesis se elaboró luego de analizar las fluctuaciones del brillo que emana la supergigante roja.