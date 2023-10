Una “pintura viva” podría producir el oxígeno para las futuras colonias espaciales en Marte

El nuevo material, hecho a base de una bacteria que se encuentran en el desierto, logró producir oxígeno de manera estable durante un mes

La Universidad de Surrey (Reino Unido) informó este martes que un grupo de investigadores desarrolló una nueva pintura biológica que podría emplearse en una variedad de aplicaciones sostenibles tanto en la Tierra como en Marte, puesto que libera una cierta cantidad de oxígeno diariamente.

Los biorrecubrimientos son un tipo de pinturas con una microestructura nanoporosa generada por partículas de polímeros a base de agua que encapsulan a las células vivas en un estado seco. Estos materiales pueden ser utilizados como alternativas para la captura de carbono en biorreactores, así como para el tratamiento de aguas residuales y la producción de biocombustibles.

En un artículo publicado en la revista Microbiology Spectrum, los científicos reportaron los resultados obtenidos de la comparación de la supervivencia y generación de oxígeno de tres especies de cianobacterias (organismos acuáticos y fotosintéticos) inmovilizadas dentro de biorrecubrimientos mecánicamente robustos y duraderos.

¿Cómo lograron atrapar a las bacterias?

Para mantener la viabilidad de las bacterias, la matriz del biorrecubrimiento debe ser porosa, ya que de esta manera se permitirá la hidratación y el transporte de nutrientes hacia estos organismos. Para lograr esta propiedad, los especialistas desarrollaron un método de mezclar coloides poliméricos en agua (látex) con partículas de nanoarcilla de halloysita.

Una vez que se depositaron las bacterias en los biorrecubrimientos, se procedió a secarlos completamente antes de rehidratarlos. Los expertos observaron que la ‘Sinechococos sp.’ no resistió dentro de los biorrecubrimientos después del secado. En el caso de la ‘Synechocystis sp.’, sobrevivió al proceso de formación del biorrecubrimiento pero no pudo producir oxígeno porque no logró llevar a cabo la fotosíntesis.

Sin embargo, la ‘Chroococcidiopsis cubana’ subsistió y liberó alrededor de 0,4 gramos de oxígeno por gramo de biomasa al día, al lograr absorber el dióxido de carbono dentro del biorrecubrimiento. Los científicos recalcaron que la cantidad de oxígeno se mantuvo estable durante un mes.

De acuerdo con la investigadora Simone Krings, esta bacteria posee “una extraordinaria capacidad para sobrevivir en ambientes extremos, como sequías y después de altos niveles de exposición a la radiación ultravioleta”, lo que la convierte en una candidata potencial para “la colonización de Marte”.

Los expertos llamaron “pintura viva verde” a su nuevo invento a base de esta bacteria extremófilica que suele encontrarse en el desierto.