Una ‘planta’ fósil de más de 100 millones de años resulta no ser lo que se pensaba

El sacerdote colombiano Padre Gustavo Huertas, coleccionista y buscador de fósiles entre las décadas de 1950 y 1970, encontró cerca de Villa de Leyva, al norte de Bogotá, dos pequeños fósiles ovalados con patrones que se asemejaban a hojas de una planta.

En 2003, estos hallazgos fueron oficialmente categorizados como restos de la especie ‘Sphenophyllum colombianum’, un arbusto extinto que se cree que desapareció a principios del período Triásico, hace 251 millones de años.

Fossil first identified as plant is actually a baby turtle https://t.co/9yz0wet9sv

— Popular Science (@PopSci) December 10, 2023