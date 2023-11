Los juguetes para esta Navidad están en Walmart

Las tiendas Walmart y bodegas Maxi Palí tienen surtidas sus jugueterías para ahorrar tiempo y dinero a las familias nicaragüenses para vivir mejor. Atractiva propuesta comercial para todas las edades, desde juegos educativos para bebés hasta ajedrez para los adultos

Una gama de juguetes de alta calidad y a precios bajos inundan las tiendas de Walmart Centroamérica en Nicaragua. Más de 1,150 tipos de juguetes hay disponibles para los consentidos del hogar.

“Hemos agrandado los espacios de jugueterías en nuestras tiendas para exhibir todo el surtido especial que hemos traído para esta temporada final del año y de mucho festejo, de modo que los papás tengan las mejores opciones de regalo para sus hijos en esta Navidad”, dijo María Marta Rodríguez, Coordinadora de Asuntos Corporativos de Walmart Centroamérica en Nicaragua.

Novedades en pistas; princesas Rapunzel, Sirenita y Elsa (Frozen) de 81 centímetros; peluches de Minnie y Mickey Mouse de 1 metro; muñecas Brittany en sets grandes con accesorios; todos los juguetes de la línea Mario Bross y princesas Disney; muñecas My Life As y sus accesorios compatibles con otras marcas como American Girl y My Generation; excavadora de radio control marca Volvo para adultos y adolescentes; cocinas y mercaditos; scooters; surtido en joyería y juegos de mesa en general.

“Con nuestras jugueterías estamos garantizando múltiples alternativas de compras infantiles y para el entretenimiento de toda la familia, con marcas de licencias de mercado y marcas exclusivas a precios accesibles, que a los clientes les ahorran tiempo y dinero para que puedan vivir mejor”, destacó Rodríguez.

Consecuente con ese propósito de compañía, los juguetes también gozarán de hasta un 25 % de rebaja a lo largo de esta última temporada del año, dentro de las dinámicas del Black November que estarán vigentes hasta el próximo 5 de diciembre.

“Siempre las rebajas se estarán dando a conocer por nuestras plataformas digitales y redes sociales. De igual forma, habrá rebajas exclusivas en el sitio web para las compras de juguetes”, mencionó la ejecutiva.

“Los clientes pueden aprovechar todos los sábados de noviembre un ahorro del 10 % en las compras que realicen con la tarjeta Walmart de Banpro en cualquiera de nuestras 102 tiendas. Para aplicar al beneficio la compra mínima debe ser de C$2,500.00”, agregó.

Walmart Centroamérica se caracteriza por ofrecer un catálogo correcto con innovación y eficiencia, posibilitando costos bajos para ofrecer precios bajos. De allí que en esta oportunidad busca brindarles a los nicaragüenses la posibilidad de aprovechar mejor su aguinaldo y presupuesto familiar para vivir mejor.