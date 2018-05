Taiwán termina relaciones diplomáticas con República Dominicana

Este es un comunicado de la oficina de Enlace de Prensa Extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán). Dice así íntegramente

Desde que arrebató a su aliado diplomático Panamá en junio de 2017, China ha ofrecido enormes incentivos financieros a la República Dominicana, convenciéndola para que termine 77 años de relaciones con Taiwán el 1 de mayo. La República de China (Taiwán) está profundamente molesta por China. comportamiento. Para mantener tanto la dignidad como la soberanía de la nación, el gobierno de la República de China (Taiwán) anuncia el cese de las relaciones con la República Dominicana, con efecto inmediato. Esto se extiende a la terminación inmediata de todos los proyectos cooperativos y de asistencia. Los funcionarios de la embajada y el personal de misiones técnicas también regresarán a Taiwán.

El presidente dominicano, Danilo Medina, realizó dos viajes a China para conversar sobre el establecimiento de lazos diplomáticos desde 2016. Sin preocuparse por lazos establecidos hace mucho tiempo, los deseos del pueblo dominicano o los años de asistencia para el desarrollo brindados por Taiwán a la nación, la administración aceptó promesas excesivas de inversión y ayuda por parte de China. Al comprender que los dos mantenían intercambios estrechos durante este período, Taiwán reconoció que las relaciones diplomáticas ya no se encontraban en terreno estable y observó los acontecimientos de cerca. Para expresar claramente la importancia de las relaciones diplomáticas en Taipei, el gobierno despachó funcionarios de alto rango al país en julio, agosto y octubre de 2017 en un intento de reforzar las relaciones. Esto pareció estabilizar los vínculos, como lo demuestra la firma en febrero de un memorando de entendimiento sobre cooperación. Sin embargo, en las últimas semanas, comenzamos a notar signos crecientes de la voluntad de la República Dominicana de establecer relaciones diplomáticas con China.

Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1941, las sucesivas administraciones de Taiwán y la República Dominicana han participado en una cooperación fructífera. Entre los proyectos exitosos ha habido uno para aumentar la producción de arroz que llevó a la República Dominicana a convertirse en un exportador de este cultivo básico; para construir el Silicon Valley del Caribe: el Parque Cibernético de Santo Domingo; construir un centro de respuesta a emergencias para mejorar la ley y el orden y así impulsar el turismo; y construir un centro de atención para niños desfavorecidos. Todos estos proyectos contaron con el apoyo y la afirmación de los dominicanos.

El Ministerio condena la despreciable decisión de China de usar la diplomacia del dólar para arrebatarle a los aliados diplomáticos de Taiwán, y sus métodos de mano dura para reprimir la participación internacional de Taiwán. Los crudos intentos de Pekín de política exterior solo pueden abrir una brecha entre los dos lados del Estrecho de Taiwan, erosionar la confianza mutua y antagonizar al pueblo de Taiwán.

Además, MOFA quiere aprovechar esta oportunidad para recordar a la comunidad internacional la falta de seguimiento de las promesas de China a los antiguos aliados diplomáticos de Taiwán. Esto se ejemplifica por el hecho de que China no ha cumplido una promesa de asistencia de US $ 1.000 millones a Costa Rica para construir una refinería y $ 400 millones para construir carreteras cuando estableció vínculos con el país en 2007. Más recientemente, desde que estableció relaciones con Costa Rica ,Santo Tomé y Príncipe en diciembre de 2016, no ha cumplido su promesa de proporcionar US $ 140 millones en ayuda. Los planes acordados para construir un aeropuerto y profundizar un puerto también han sido archivados. Como dijo una vez el exsecretario de Estado de los Estados Unidos Rex Tillerson, Beijing fomenta la dependencia mediante contratos opacos, prácticas de préstamos predatorios y acuerdos corruptos que enjabonan a las naciones en deuda y socavan su soberanía, negándoles su crecimiento a largo plazo y autosostenido. ¨ Las naciones en desarrollo deben tener cuidado con el peligro de caer en una trampa de deuda cuando se relacionan con China.

Creemos que a medida que el mundo avanza hacia la reconciliación y el diálogo, a medida que la comunidad internacional avanza hacia la paz y la estabilidad regionales, incluso en la Península Coreana, al avanzar hacia el bienestar de todos los pueblos, China se mueve en la dirección opuesta. A medida que continúa levantando fricciones militares en la región, mientras continúa manipulando el llamado “único principio de China”, ha creado tensiones regionales y a través del Estrecho. Las medidas adoptadas por China han puesto en peligro unilateralmente el statu quo pacífico a través del Estrecho, y no pueden considerarse las de un miembro responsable de la comunidad internacional. Tales acciones equivocadas deberían cesar de inmediato.

Aunque Taiwán enfrenta serios desafíos diplomáticos, el gobierno no cederá ante la presión de China. Trabajaremos con las naciones amigas para luchar y consolidar la paz y la estabilidad regional, y garantizar nuestro lugar legítimo en la comunidad internacional. Los diplomáticos de la nación, mientras tanto, continuarán luchando para defender la dignidad y los derechos de la nación.