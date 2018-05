VIDEO En Nueva Zelanda tierra se abre y aparece el socavón más grande que se haya visto

Un gigantesco socavón de 200 metros de largo y 20 metros de profundidad se abrió en un campo de cultivo en la localidad de Bay of Plenty, en Nueva Zelanda. Cráteres de esa naturaleza son causados por erosión del agua, que disuelve la piedra caliza bajo la superficie de la tierra.

Sin embargo, según el vulcanólogo Brad Scott, este no es uno más, sino es el más grande que se haya visto en el país. Y por si fuese poco, aún tiene el potencial de crecer y profundizarse.

“Esto se erosionará todavía, los lados seguirán colapsando y el agujero se expanderá en la próxima década”, afirmó el especialista, reporta el portal Radio New Zealand.

RAW VIDEO: See the massive sinkhole — six stories deep, two football fields long — that opened underneath a New Zealand farm. A volcanologist says it may have been growing underground for up to 100 years before recent heavy rain opened it up. https://t.co/LmtY2V4c7e pic.twitter.com/rxMXV2uEN4

— CBS Los Angeles (@CBSLA) 4 de mayo de 2018