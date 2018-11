“Vi su cráneo sin cerebro”: Espantoso relato de guardaespaldas de John F. Kennedy sobre el asesinato

Al cumplirse el 55º aniversario del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, su entonces guardaespaldas Clint Hill ha revelado al tabloide británico The Sun la espantosa escena de la que fue testigo aquel trágico día en la historia del país norteamericano.

Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 mientras recorría las calles de la ciudad de Dallas, Texas, a bordo de su limosina presidencial descapotable, cuando el exmarine Lee Harvey Oswald abrió fuego contra el mandatario desde un edificio cercano.

Luego de que una bala impactara en el presidente, Clint, entonces agente del Servicio Secreto, fue el primero en reaccionar. De inmediato corrió hacia el auto presidencial para tratar de intervenir como un escudo humano y proteger al mandatario y a la primera dama, Jackie Kennedy.

Pero unos segundos antes de que el agente pudiera ponerse en posición, otro disparo atravesó la cabeza de Kennedy, destrozándole el cráneo.

“Una cosa que nunca he podido borrar de mi mente es estar en la parte de atrás del auto mirando al presidente, quien yacía con su rostro en el regazo de la señora Kennedy”, relató Clint, ahora de 86 años. “Hay sangre por todas partes (…) puedo ver la herida de bala. En la cavidad que está en el cráneo puedo ver que ya no queda más materia cerebral”, recuerda haber dicho, y eso “es algo que nunca pude borrar de mi mente”, agregó.

I ran as fast as I could to get to the presidential vehicle. 2 more shots were fired while I was running. Mrs. Kennedy’s face was close to her husband’s as the third shot came from behind and hit him in the head. In shock, she started climbing onto the trunk. She was reaching… pic.twitter.com/1anWfDQ7rL

— Clint Hill (@ClintHill_SS) 22 de noviembre de 2018