Fallece a los 57 años Stephen Hillenburg creador de ‘Bob Esponja’

Stephen Hillenburg, el creador de la popular serie de dibujos animados ‘Bob Esponja’, ha fallecido este martes a los 57 años tras una lucha con la esclerosis lateral amiotrófica. El año pasado, Hillenburg reveló haber sido diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa.

La muerte ha sido confirmada por Nickelodeon, el canal original de la serie. “Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de ‘Bob Esponja'”, escribió la cadena en su cuenta de Twitter.

Además, en un comunicado, citado por Deadline Hollywood, Nickelodeon destacó que Hillenburg “fue un amigo muy querido y socio creativo desde hacía mucho tiempo para todos en el canal”. “Steve impregnó a ‘Bob Esponja’ con un sentido único del humor y la inocencia que ha traído alegría a generaciones de niños y familias en todo el mundo”, agregó.

Today, y’all. We lost a legend, someone who made my childhood something special. Though, I have many words I hope to say, I feel that all I can do now is honor Mr. Hillenburg for everything he has done. And, condolences go to his family and friends. pic.twitter.com/hrCfOlfVh1

— Elijah Scandrett (@EspeonLover14) 27 de noviembre de 2018