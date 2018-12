“No fueron extraterrestres”: Una misteriosa luz azul ilumina el cielo de Nueva York (VIDEO, FOTOS)

La explosión de un transformador en una central eléctrica causó la noche del jueves un resplandor azul que pudo verse en el cielo nocturno del distrito Queens de la ciudad de Nueva York, sorprendiendo a los residentes y causando cortes de energía, incluso en el aeropuerto LaGuardia.

Según residentes locales, la explosión fue tan brillante en algunos barrios como Astoria y Queens que durante unos segundos pareció que era de día. Los vecinos de Queens informaron también que la electricidad se apagó brevemente en sus hogares, mientras que el aeropuerto LaGuardia registró un apagón total.

Más tarde, la Policía de Nueva York aclaró que “las luces que han visto por la ciudad provienen de la explosión de un transformador en una instalación de Con Ed en Queens”, y anunciaron que el incendio ya estaba bajo control.

La Policía agregó que está investigando el suceso y aclaró que no ha dejado ningún herido.

Por su parte, Con Edison confirmó que “hubo un breve incendio eléctrico” en su subestación, en el barrio de Astoria, que “involucró algunos transformadores” y causó una interrupción de la transmisión en el área. “Actualmente estamos investigando la causa del incidente”, añadió.

#BREAKING: @FDNY investigating massive explosion, possibly at @ConEdison plant in #Astoria. Per source: #LGA airport @LGAairport operating on emergency power only, all flight ops stopped; arrivals in holding pattern. #abc7ny pic.twitter.com/KopX4YdKFu

— Josh Einiger (@JoshEiniger7) 28 de diciembre de 2018