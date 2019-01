OEA aprueba resolución que desconoce segundo mandato de Maduro en Venezuela

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el jueves una resolución de condena a la situación que atraviesa Venezuela, y que desconoce y cataloga de ilegítimo el segundo mandato que asume el mandatario Nicolás Maduro pese al rechazo internacional.

El texto de la resolución condenatoria, que critica entre otros temas la situación de derechos humanos y de los presos políticos, fue aprobada con 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones.

La reunión, que comenzó poco después del horario previsto para las 11:00 a.m. en la sede de la OEA en Washington, se produce el mismo día de la toma de posesión de Maduro, tras las elecciones del pasado 20 de mayo.

With 19 votes in favor, 6 against, 8 abstentions and 1 absent, Permanent Council of the #OAS agrees “to not recognize the legitimacy of @NicolasMaduro’s new term” as of January 10, 2019 #OEAconVzla #Venezuela pic.twitter.com/TvngkdiaIC

— OAS (@OAS_official) 10 de enero de 2019