VIDEO: La impresionante demolición de uno de los estadios más antiguos de la NBA

El pasado domingo por la mañana fue volada la techumbre del estadio BMO Harris Bradley Center de la ciudad de Milwauckee (Wisconsin, EE.UU.), antigua cancha de los Milwaukee Bucks durante treinta años. Abierto en 1988, era el tercer estadio más viejo de los que actualmente albergan partidos de la competición baloncestística estadounidense.

El 18 de septiembre de 2013 las autoridades de la NBA decretaron que las instalaciones no cumplían con los estándares de la competición. La NBA requirió que los Milwaukee Bucks se reubicaran en otro lugar. El Bradley Center ha sido sustituido por el Wisconsin Entertainment and Sports Center, conocido por motivos de patrocinio como Fiserv Forum.

La demolición interior del Bradley Center comenzó a fines del año 2018. El pabellón tenía una capacidad de 20.000 personas para conciertos, 18.717 para partidos de la NBA, 19.000 para partidos universitarios y 17.800 para encuentros de hockey sobre hielo. Se espera que el edificio quede completamente derruido para este verano.

END OF AN ERA: Crowds watched as the roof of the Bradley Center – home of the Milwaukee Bucks for 30 years – was imploded as part of ongoing demolitions. https://t.co/PKiBtK9yyu pic.twitter.com/1wPoKpn8kU

— ABC News (@ABC) 13 de enero de 2019