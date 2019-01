El mayor ‘hackeo’ de datos de la historia expone más de 770 millones de correos

Un investigador de seguridad digital ha revelado el mayor ‘hackeo’ de datos de la historia, que eclipsa cualquier otra acción similar cometida hasta ahora. Este robo de datos ha supuesto la exposición de más de 770 millones de correos electrónicos y 21 millones de contraseñas únicas.

La intercepción, apodada ‘Collection #1’, contiene 2.692.828.238 filas de datos en bruto de potencialmente miles de fuentes diversas, según el experto Troy Hunt.

En total, se trata de 1.160.253.228 combinaciones únicas de correos y contraseñas contenidos en más de 12.000 archivos separados, que constituyen 87GB de datos de texto en bruto.

New breach: The “Collection #1” credential stuffing list began broadly circulating last week and contains 772,904,991 unique email addresses with plain text passwords (now in Pwned Passwords). 82% of addresses were already in @haveibeenpwned. Read more: https://t.co/BAa3rbgZo4

— Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) 16 de enero de 2019