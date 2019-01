Lanzan un satélite capaz de ‘bombardear’ la Tierra con una lluvia de meteoritos artificiales

View this post on Instagram

. 今晩から明日未明はおうし座北流星群のピークです! 生憎の曇り空ですが、飛行機の窓からは綺麗に見ることができるかも!? . Tonight is the peak of the Taurid North meteor shower! Although it is cloudy sky in Japan, it may be able to see beautiful stars from the window of the air plane!? . #ALE #株式会社ALE #人工流れ星 #人工衛星 #おうし座流星群 #skycanvas #artifitialmeteorshower #artificialshootingstar #satellite #space #aerospace #meteorshower #star #shootingstar #airplane #taurid